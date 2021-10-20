Гол Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Аталантой», Миранчук вышел на замену

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Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Аталантой» (3:2) домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гости забивали лишь в первом тайме. В составе «Аталанты» отличились Марио Пашалич (15-я минута) и Мерих Демирал (28).

«МЮ» ответил точными ударами Маркуса Рашфорда (53), Гарри Магуайра (75) и Криштиану Роналду (81).

Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук вышел на замену на 68-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и возглавил группу F. »Аталанта» располагается на второй строчке. У клуба из Бергамо четыре очка.

«Аталанта» примет «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура. Встреча в Бергамо состоится 2 ноября.

Лига чемпионов

3-й тур

Группа F

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 3:2 (0:2)