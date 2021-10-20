Гол Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Аталантой», Миранчук вышел на замену

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Аталантой» (3:2) домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гости забивали лишь в первом тайме. В составе «Аталанты» отличились Марио Пашалич (15-я минута) и Мерих Демирал (28).
«МЮ» ответил точными ударами Маркуса Рашфорда (53), Гарри Магуайра (75) и Криштиану Роналду (81).
Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук вышел на замену на 68-й минуте, но не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и возглавил группу F. »Аталанта» располагается на второй строчке. У клуба из Бергамо четыре очка.
«Аталанта» примет «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура. Встреча в Бергамо состоится 2 ноября.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа F
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 3:2 (0:2)
Голы: Рашфорд, 53; Магуайр, 75; Роналду, 81 - Пашалич, 15; Демирал, 28.