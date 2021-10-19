Бывший футболист «Челси» захотел перевезти семью в Россию

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал об адаптации к жизни в России. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

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Игрок отметил, что полюбил Москву, которую считает очень красивым городом.

«Зимой, конечно, впечатлили морозы, но теплых дней тоже было достаточно», — добавил нигериец.

Мозес также заявил, что планирует перевезти семью в Россию, но пока не торопится с этим, так как его контракт с москвичами истекает летом 2023 года.

Мозес — бывший футболист «Челси», он перешел в «Спартак» из лондонского клуба на правах аренды в октябре 2020-го. В июле этого года москвичи выкупили права на нигерийца за 5 миллионов евро.