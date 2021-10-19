Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.37
Войти в почту

Бывший футболист «Челси» рассказал о желании перевезти семью в Россию

Lenta.ru
1 час назад

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал об адаптации к жизни в России. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Бывший футболист «Челси» захотел перевезти семью в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игрок отметил, что полюбил Москву, которую считает очень красивым городом.

«Зимой, конечно, впечатлили морозы, но теплых дней тоже было достаточно», — добавил нигериец.

Мозес также заявил, что планирует перевезти семью в Россию, но пока не торопится с этим, так как его контракт с москвичами истекает летом 2023 года.

Мозес — бывший футболист «Челси», он перешел в «Спартак» из лондонского клуба на правах аренды в октябре 2020-го. В июле этого года москвичи выкупили права на нигерийца за 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах. Нигерийский хавбек не отметился результативными действиями.

Футбол,Виктор Мозес,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители