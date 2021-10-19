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Тарасов взял паузу в карьере ради семьи

Елена Прошина
39 минут назад

Полузащитник футбольного клуба «Велес» Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, в котором сообщил о приостановке профессиональной карьеры. Причиной данного решения экс-игрок назвал ожидающееся пополнение в семье.

Тарасов взял паузу в карьере ради семьи
Фото: InstagramInstagram

«Друзья, настал день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что сейчас мы ждем появления на свет моего четвертого ребенка. Думаю, что будет правильно, если стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента. Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью», — сказал Тарасов.

Других планов на будущее у футболиста пока нет. В видео он лично поблагодарил всех сотрудников «Велеса» и болельщиков.

«Хочу сказать спасибо президенту, тренерскому штабу, сотрудникам клуба. Желаю «Велесу» удачи и добиться поставленных целей. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, их может быть не так много, но все они преданные. Поддерживайте команду и дальше несмотря ни на что, игроки очень в этом нуждаются, особенно в трудные периоды. Спасибо большое болельщикам. Я говорю вам "до свидания"».

В Instagram-аккаунте ФК подтвердили приостановку футбольной картеры Тарасовым и отметили, что 34-летний полузащитник присоединился к клубу в июле и за это время успел принять участие в девять матчах и забить один гол.

Футбол,Дмитрий Тарасов,
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