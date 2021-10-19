Тарасов взял паузу в карьере ради семьи

«Хочу сказать спасибо президенту, тренерскому штабу, сотрудникам клуба. Желаю «Велесу» удачи и добиться поставленных целей. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, их может быть не так много, но все они преданные. Поддерживайте команду и дальше несмотря ни на что, игроки очень в этом нуждаются, особенно в трудные периоды. Спасибо большое болельщикам. Я говорю вам "до свидания"».