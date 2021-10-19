Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.95
Войти в почту

«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в Лиге чемпионов

Чемпионат.com
29 минут назад

Сегодня, 19 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Брюгге» — «Манчестер Сити». Встреча группы А прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия), стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу гостей.

«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в Лиге чемпионов
Фото: JULIAN FINNEY/GETTY IMAGESJULIAN FINNEY/GETTY IMAGES

На 30-й минуте Жоау Канселу открыл счёт в матче после подачи Фодена. Спустя 8 минут нападающий английского клуба Рияд Марез реализовал пенальти. На 53-й минуте противостояния после результативного паса Кевина Де Брёйне Кайл Уолкер занёс мяч в сетку ворот бельгийского клуба. Спустя 15 минут Коул Палмер с линии штрафной пробил в нижний угол, а Миньоле не дотянулся до мяча. На 81-й минуте игрок бельгийской команды Ханс Ванакен забил гол престижа. На 84-й минуте Рияд Марез оформил дубль, установив финальный счёт в матче.

Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Ассистенты — Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный судья — Мариан Барбу.

Футбол,Ханс Ванакен,Кайл Уолкер,Иштван Ковач,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители