ФИФА изменит порядок проведения чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) уведомила национальные сборные о намерении проводить чемпионат мира раз в два года, начиная с 2026 года. Об этом сообщила испанская радиостанция Cadena SER.

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В твиттере радиостанции появился скриншот подготовленного ФИФА потенциального календаря чемпионатов, в котором каждый второй год отводится мундиалю. Между ними организация предлагает проводить турниры конфедераций: чемпионат Европы УЕФА, Кубок Америки Южноамериканской конфедерации футбола и т.д.

️ NOTICIA SER | REVOLUCIÓN EN EL FÚTBOL MUNDIAL



FIFA comunica a las selecciones su firme intención de organizar el Mundial cada 2 años desde 2026



@La_SER accede al informe en el que se expone y defiende el calendario que quieren implantar



️ Informa @Ignacio_Marcano pic.twitter.com/oJe443R50L— El Larguero (@ellarguero) October 19, 2021

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно выступал за проведение чемпионата мира раз в два года вместо раза в четыре года. По его словам, преимущества нового графика «очевидны».

«Это соревнование более высокого уровня, больше возможностей дать надежду и сенсации миру. Когда было решено, что чемпионат мира будет проходить каждые четыре года, было 40 команд, сейчас нас 211», - приводит «Чемпионат» слова Инфантино.