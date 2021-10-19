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ФИФА изменит порядок проведения чемпионата мира

Вероника Полынина
2 часа назад

Международная федерация футбола (ФИФА) уведомила национальные сборные о намерении проводить чемпионат мира раз в два года, начиная с 2026 года. Об этом сообщила испанская радиостанция Cadena SER.

ФИФА изменит порядок проведения чемпионата мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В твиттере радиостанции появился скриншот подготовленного ФИФА потенциального календаря чемпионатов, в котором каждый второй год отводится мундиалю. Между ними организация предлагает проводить турниры конфедераций: чемпионат Европы УЕФА, Кубок Америки Южноамериканской конфедерации футбола и т.д.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно выступал за проведение чемпионата мира раз в два года вместо раза в четыре года. По его словам, преимущества нового графика «очевидны».

«Это соревнование более высокого уровня, больше возможностей дать надежду и сенсации миру. Когда было решено, что чемпионат мира будет проходить каждые четыре года, было 40 команд, сейчас нас 211», - приводит «Чемпионат» слова Инфантино.

Он отмечал, что в случае, если один чемпионат будут принимать сразу пять стран, за 20 лет хозяевами кубка смогут стать 100 стран.

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