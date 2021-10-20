Самые непредсказуемые матчи Лиги чемпионов

А еще дуэль Сарри и Сампаоли, надежды на возвращение в строй Головина и злющий «Наполи» против «Легии».

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На дворе третий тур Лиги Европы и здесь есть, что посмотреть! «Спартак» примет «Лестер», надеясь на хороший день, Маркус Гисдоль покажет новый «Локомотив» на европейской арене, а «Монако» найдет отдушину в Лиге Европы после слабых выступлений в Лиге 1. Главная сенсация первых туров - «Легия» - едет в гости к «Наполи», а в Риме нас ждет битва «Лацио» и «Марселя». Вы можете сделать ставку на любой матч, ничем не рискуя, ведь Winline дарит всем новым клиентам 1000 рублей на первую ставку!

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Какой день будет у «Спартака» на этот раз?

Московский «Спартак» в этом сезоне максимально непредсказуем: может обыграть «Наполи» и проиграть «Нижнему Новгороду». Сейчас у команды Руя Витории есть определенная уверенность, концовка матча с «Динамо» это показала, красно-белые превратили 0:2 в 2:2. Но сказать, с какой ноги встанут москвичи в день игры с «Лестером», заранее невозможно.

А англичанам очень нужна победа: после ничьей дома с «Наполи» «лисы» сенсационно проиграли «Легии» в Варшаве. Еще одну оплеуху «Лестер» себе позволить не может. А настроение у команды приподнятое: на выходных команда Роджерса разнесла «МЮ» во главе с Криштиану Роналду (4:2). Конечно, «Лестер» - фаворит предстоящего матча.Коэффициент на победу англичан 1.87, а на то, что спартаковцы смогут набрать очки, предлагают поставить за 1.97.

Что даст Гисдоль «Локомотиву»?

Ральф Рангник все-таки решился на смену тренера: вместо Марко Николича командой теперь руководит Маркус Гисдоль. Немец - один из ярких проводников идей Рангника, специалист без особых достижений, но на короткой дистанции вполне может дать результат. Победа над «Галатасараем» москвичам нужна, иначе вмешаться в борьбу за плей-офф будет сложно. Да и у турков очень неплохое положение после двух туров. Во многом случайная домашняя победа над «Лацио» и ничья на выезде с «Марселем» - отличный результат. И все-таки «Галатасарай» явно по зубам российской команде. Поставить на победу «Локо» в Winline можно за 2.55. А на победу «Галатасарая» дают 2.80.

Сарри переиграет Сампаоли?

Пожалуй, главный матч тура в Лиге Европы - встреча «Лацио» и «Марселя». Это еще и тренерская дуэль: холодный, расчетливый Маурицио Сарри против вулкана эмоций в лице Хорхе Сампаоли. Кажется, в лучшей форме к матчу подходят итальянцы, они на выходных победили не кого-нибудь, а «Интер» в Серии А (3:1). Да и такой соперник как «Марсель», который частенько заигрывается и ошибается в обороне, для Сарри - настоящий подарок. Неудивительно, что Winline считает хозяев поля фаворитом, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.85. Но «Марсель» из тех клубов, которые всегда могут удивить, на французов можно сделать ставку за 4.10.

«Легия» станет жертвой гнева «Наполи»

«Наполи» не заявлял о том, что Лига Европы для команды - турнир второстепенный, но результаты говорят об этом. В Серии А подопечные Лучано Спаллетти уверенно лидируют, до сих пор не потеряв ни одного очка! А вот в Лиге Европы пока побед нет: ничья с «Лестером» и поражение от «Спартака». Пора побеждать, а в гости едет сенсация - польская «Легия», имеющая 6 очков после 2 матчей.

Но все сенсации когда-нибудь заканчиваются и, похоже, это тот самый случай. «Наполи» нужна победа и скорее всего итальянцы ее добьются. Коэффициент на победу неаполитанцев - 1.17, в то время как на очередной успех польского клуба дают аж 16.00.

Вернется ли Головин?

В одном из самых ровных по составу квартетов - группе B - сыграют «ПСВ» и «Монако». Конечно, нас всех интересует, выйдет ли на поле Александр Головин. Шансы на это есть - россиянин уже тренируется в общей группе. Конечно, вряд ли мы увидим его на поле с первых минут, но выйти на замену - вполне.

Тем более, что он своей команде нужен. Без Головина «Монако» проиграл «Лиону» в чемпионате Франции и еще дальше отстал от группы лидеров. Кажется, потолок команды во внутреннем чемпионате - место в еврокубках. А вот в Лиге Европы можно и пошуметь, тем более, что начало очень неплохое - 4 очка в двух турах. Ровно столько же и у «ПСВ». Матч будет ярким и очень интересным.

Winline дает на победу голландского клуба коэффициент 2.24, а на монегасков можно поставить за 3.10.