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Европейские сборные захотели выйти из ФИФА

Lenta.ru
1 час назад

Более десяти европейских сборных готовы покинуть Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом сообщает Associated Press.

Европейские сборные захотели выйти из ФИФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Какие конкретно сборные хотят выйти из организации не уточняется. Их намерение связано с желанием федерации чаще проводить чемпионаты мира. ФИФА планирует уменьшить периодичность организации мундиаля: с одного раза в четыре года до одного раза в два года. Уточняется, что окончательное решение не принято, ведется обсуждение.

6 октября планы ФИФА негативно оценил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. По его мнению, у игроков не будет времени на отдых.

Об инициативе проведения чемпионатов мира раз в два года в начале сентября заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также многие европейские сборные выступили против этого. В данный момент мундиаль проходит раз в четыре года.

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