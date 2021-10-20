Европейские сборные захотели выйти из ФИФА

Более десяти европейских сборных готовы покинуть Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом сообщает Associated Press.

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Какие конкретно сборные хотят выйти из организации не уточняется. Их намерение связано с желанием федерации чаще проводить чемпионаты мира. ФИФА планирует уменьшить периодичность организации мундиаля: с одного раза в четыре года до одного раза в два года. Уточняется, что окончательное решение не принято, ведется обсуждение.

6 октября планы ФИФА негативно оценил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. По его мнению, у игроков не будет времени на отдых.