Черчесов ответил на обвинения в коррупции

Бывший главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов отверг намеки на коррупцию, высказанные экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Андреем Канчельскисом. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».
Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал в интервью Геннадию Орлову, что сталкивался с коррупцией в футболе на уровне национальных команд. Также он заявил, что «в сборную попадали за деньги», якобы уплаченные агентами, а затем упомянул Черчесова.
«Я уверен, что и Черчесов этим занимался», - сказал он.
Комментируя эти заявления, Черчесов отметил, что давно не общался с Канчельскисом и удивлен его словами в свой адрес.
Черчесов отметил, что принимает футбольную критику - выбор состава тренеров, тактика и тому подобное. Для «других вопросов обвинительного характера» нужно обоснование, подчеркнул он.
Черчесов допустил, что разбираться в ситуации придется в «правовом поле».
«Для того чтобы понять мотивы суждений Канчельскиса по другим вопросам, в том числе обвинительного характера, нужно у первоисточника узнать, что он имеет в виду. А уже затем общаться и, если понадобится, строить отношения в правовом поле, а деликатность отойдет на второй план», - заключил он.