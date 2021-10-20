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В РПЛ отреагировали на введение в России нерабочих дней

RT на русском
48 минут назад

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением относительно введения в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

В РПЛ отреагировали на введение в России нерабочих дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«РПЛ организует матчи в соответсвии с Регламентом, включая санитарную часть. Оперштаб РПЛ мониторит ситуацию и будет действовать исходя из решений органов исполнительной власти субъектов РФ в городах проведения матчей РПЛ», — говорится в сообщении.

20 октября президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.

Ранее Маркус Гисдоль затруднился назвать цели «Локомотива» на сезон.

Футбол,Маркус Гисдоль,Владимир Путин,Локомотив,
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