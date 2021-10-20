В РПЛ отреагировали на введение в России нерабочих дней

«РПЛ организует матчи в соответсвии с Регламентом, включая санитарную часть. Оперштаб РПЛ мониторит ситуацию и будет действовать исходя из решений органов исполнительной власти субъектов РФ в городах проведения матчей РПЛ», — говорится в сообщении.