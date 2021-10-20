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ПСЖ предложит Мбаппе необычный контракт

Soccer News
1 час назад

"Пари Сен-Жермен" собирается предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с гарантией продажи через год, сообщает журналист Абделла Булма в твиттере.

ПСЖ предложит Мбаппе необычный контракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям источника, французский клуб опасается, что форвард следующим летом уйдет бесплатно, так как у него заканчивается контракт. Напомним, что минувшим летом купить француза хотел "Реал", но ПСЖ отказался продавать его даже за 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Футбол,Реал,
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