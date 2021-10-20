ПСЖ предложит Мбаппе необычный контракт

"Пари Сен-Жермен" собирается предложить нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с гарантией продажи через год, сообщает журналист Абделла Булма в твиттере.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По сведениям источника, французский клуб опасается, что форвард следующим летом уйдет бесплатно, так как у него заканчивается контракт. Напомним, что минувшим летом купить француза хотел "Реал", но ПСЖ отказался продавать его даже за 200 миллионов евро.