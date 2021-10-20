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Каррера готов рассмотреть предложение «Спартака», если оно ему поступит

Чемпионат.comиещё 5
20 октября 2021

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов рассмотреть предложение красно-белых.

Каррера готов вернуться в «Спартак»
Фото:  САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Что буду делать, если в декабре ко мне обратится «Спартак»? Конечно, я готов рассмотреть этот вариант. Безусловно, я не готов сказать «нет» никому», — сказал Каррера в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство РПЛ. Последним местом работы Массимо был итальянский «Бари». 19 апреля 2021 года Каррера был уволен из «Бари», под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала пять побед, три раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.

Футбол,Спартак,
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