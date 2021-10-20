Каррера готов вернуться в «Спартак»

«Что буду делать, если в декабре ко мне обратится «Спартак»? Конечно, я готов рассмотреть этот вариант. Безусловно, я не готов сказать «нет» никому», — сказал Каррера в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство РПЛ. Последним местом работы Массимо был итальянский «Бари». 19 апреля 2021 года Каррера был уволен из «Бари», под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала пять побед, три раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.