Фанаты «Спартака» освистали вставших на колено игроков «Лестера»

Болельщики московского «Спартака» освистали футболистов британского «Лестер Сити», вставших на колено перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы. Таким образом игроки клубов Английской премьер-лиги поддерживают акцию Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»), направленную на борьбу с расизмом.
Вместе с футболистами «Лестера» на колено встал нападающий «Спартака» Джордан Ларссон. Остальные игроки красно-белых его не поддержали, а болельщики и вовсе освистали действия британцев.
Также негативно к ритуалу футболистов «Лестер Сити» ранее отнеслись фанаты польской «Легии» — когда спортсмены начали преклонять колено перед матчем, болельщики вывесили на трибуне баннер с изображением человека в короне и надписью: «Преклоните колени перед его величеством».
В интервью Sky Sports защитник «Лестер Сити» Райан Бертранд, комментируя подобные реакции на действия спортсменов в поддержку акции BLM, сказал:
«Это не значит, что нужно отказываться от преклонения колена. Жест должен остаться, ведь он раздражает расистов. Это здорово, потому что мы распространяем миру свое послание. Мы не можем контролировать мир, но можем контролировать наш спорт, нашу игру».
Отметим, что матч «Спартака» с «Лестер Сити» закончился победой последних. Счет игры составил 3:4.