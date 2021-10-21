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Моуринью отказался становиться главным тренером «Ньюкасла»

Просто Про Спортиещё 1
2 часа назад

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слухи о возможном уходе в «Ньюкасл».

Моуринью отказался становиться главным тренером «Ньюкасла»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Решил остаться, не уйду. Я подписал трехлетний контракт с «Ромой» и не собираюсь бросать своих игроков, — сказал португальский тренер.

Ранее Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел 80 процентов акций «Ньюкасла». Новый владельцы были убеждены, что приход Моуринью поможет клубу улучшить имидж.

В среду, 20 октября английский клуб также объявил об отставке главного тренера команды Стива Брюса. Он возглавлял «Ньюкасл» с 2019 года.

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