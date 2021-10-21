"Полный шлак": почетный президент РФС об игре "Спартака" с "Лестером"

"Как правило, футбол состоит из гармонии атаки и обороны. Игра в защите у "Спартака" — полный шлак. Четыре гола и все на одно лицо: отбор в центре поля между защитниками и гол. Футболисты средней линии Литвинов и Зобнин не сыграли должным образом, потому что футболисты "Лестера" беспрепятственно и спокойно проходили эту зону", — сказал Колосков.