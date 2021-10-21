"Полный шлак": почетный президент РФС об игре "Спартака" с "Лестером"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал оборону "Спартака" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера" (3:4). Слова Колоскова передает "РБ Спорт".
"Как правило, футбол состоит из гармонии атаки и обороны. Игра в защите у "Спартака" — полный шлак. Четыре гола и все на одно лицо: отбор в центре поля между защитниками и гол. Футболисты средней линии Литвинов и Зобнин не сыграли должным образом, потому что футболисты "Лестера" беспрепятственно и спокойно проходили эту зону", — сказал Колосков.
Встреча прошла в Москве на "Открытие Банк Арене". В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После трех туров Лиги Европы "Лестер", набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. "Спартак" с тремя баллами располагается на третьей строчке. В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.
Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал защитника красно-белых Николая Рассказова.