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"Полный шлак": почетный президент РФС об игре "Спартака" с "Лестером"

Газета.Ru
2 часа назад

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал оборону "Спартака" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера" (3:4). Слова Колоскова передает "РБ Спорт".

"Полный шлак": почетный президент РФС об игре "Спартака" с "Лестером"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как правило, футбол состоит из гармонии атаки и обороны. Игра в защите у "Спартака" — полный шлак. Четыре гола и все на одно лицо: отбор в центре поля между защитниками и гол. Футболисты средней линии Литвинов и Зобнин не сыграли должным образом, потому что футболисты "Лестера" беспрепятственно и спокойно проходили эту зону", — сказал Колосков.

Встреча прошла в Москве на "Открытие Банк Арене". В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После трех туров Лиги Европы "Лестер", набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. "Спартак" с тремя баллами располагается на третьей строчке. В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал защитника красно-белых Николая Рассказова.

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