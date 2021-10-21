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​«Спартак» и «Динамо» оштрафованы из-за потасовки

Евро-футбол.Ру
37 минут назад

На прошлых выходных в чемпионате России проходило дерби между «Спартаком» и «Динамо». По ходу первого тайма на поле произошла потасовка. В ней участвовали не только те игроки, которые находились на поле, но также и запасные футболисты, а также представители штабов. Поскольку посторонние лица без разрешения судьи оказались на поле, «Спартак» и «Динамо» выплатят штраф – по 50 тысяч рублей. Об этом представителям СМИ рассказал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК РФС.

​«Спартак» и «Динамо» оштрафованы из-за потасовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Динамо» завершился вничью со счётом 2:2. «Красно-белые» забили оба гола в концовке поединка.

Футбол,Артур Григорьянц,Динамо,Спартак,
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