Суд взыскал в пользу Кержакова более 290 млн

«Рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа. 20 октября 2021 года Панинским районным судом Воронежской области рассмотрено гражданское дело поиску Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа. Задолженность ООО «Модуль» составляет более 290 млн рублей. Исковые требования признаны ответчиком в полном объеме. Исковое заявление удовлетворено судом. Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении суда.