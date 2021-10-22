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Суд взыскал в пользу Александра Кержакова более 290 млн рублей

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Панинский районный суд Воронежской области взыскал с ООО «Модуль» более 290 млн рублей по иску главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

Суд взыскал в пользу Кержакова более 290 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа. 20 октября 2021 года Панинским районным судом Воронежской области рассмотрено гражданское дело поиску Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа. Задолженность ООО «Модуль» составляет более 290 млн рублей. Исковые требования признаны ответчиком в полном объеме. Исковое заявление удовлетворено судом. Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении суда.

В 2011 году экс-форвард сборной России решил инвестировать средства в строительство мини-завода по переработке углеводородного сырья с реконструкцией и перепрофилированием существующих зданий в Воронежской области. Сурин мошенническим путём похитил у футболиста более 300 млн рублей.

Футбол,Александр Кержаков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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