Абрамович лично хочет вернуть Азара в «Челси»

По информации источника, Абрамович хочет возвращения Азара, чтобы усилить свои позиции в Европе. «Челси» готов заплатить за футболиста €50 млн.

Напомним, что в 2019 году бельгиец перешёл из лондонского клуба в «Реал». За семь лет в «Челси» Азар принял участие в 245 матчах, в которых забил 85 мячей.