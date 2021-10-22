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Источник: Абрамович лично хочет вернуть Азара в «Челси»

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович заинтересован в возвращении нападающего Эдена Азара из мадридского «Реала».

Абрамович лично хочет вернуть Азара в «Челси»
Фото: ReutersReuters

«Челси» ведёт переговоры с «королевским клубом» сразу по нескольким футболистам, сообщает El Nacional.

По информации источника, Абрамович хочет возвращения Азара, чтобы усилить свои позиции в Европе. «Челси» готов заплатить за футболиста €50 млн.

Напомним, что в 2019 году бельгиец перешёл из лондонского клуба в «Реал». За семь лет в «Челси» Азар принял участие в 245 матчах, в которых забил 85 мячей.

Футбол,Роман Абрамович,Эден Азар,Реал,
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