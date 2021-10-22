СК задержал экс-главу фан-клуба "Спартака"

Следователи задержали бывшего главу фан-клуба "Спартака" Валентина Коршунова за воспрепятствование деятельности журналиста Александр Щеголева , которого он избил на стадионе в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Вечером 20 октября после матча "Спартак" - "Лестер" Коршунов несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева, который снимал его на камеру во время осуществления профессиональной деятельности. Коршунов в момент инцидента был пьян, он оскорблял корреспондента Щеголева, требовал от него прекратить видеосъемку, которую тот вел в соответствии с редакционным заданием и разовой аккредитации на посещение матча. Тушинский суд Москвы ранее оштрафовал Коршунова на 5 тыс. рублей за избиение журналиста и запретил ему на два года посещать спортивные соревнования.