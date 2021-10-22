СК задержал экс-главу фан-клуба "Спартака"

Следователи задержали бывшего главу фан-клуба "Спартака" Валентина Коршунова за воспрепятствование деятельности журналиста Александр Щеголева, которого он избил на стадионе в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Подозреваемый 1982 года рождения задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ", - сообщила Иванова.
Сегодня следствие будет добиваться в суде его ареста. По данной статье фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
Вечером 20 октября после матча "Спартак" - "Лестер" Коршунов несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева, который снимал его на камеру во время осуществления профессиональной деятельности. Коршунов в момент инцидента был пьян, он оскорблял корреспондента Щеголева, требовал от него прекратить видеосъемку, которую тот вел в соответствии с редакционным заданием и разовой аккредитации на посещение матча. Тушинский суд Москвы ранее оштрафовал Коршунова на 5 тыс. рублей за избиение журналиста и запретил ему на два года посещать спортивные соревнования.
В среду вечером на стадионе "Открытие Банк Арена" российский футбольный клуб "Спартак" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы проиграл со счетом 3:4 английскому "Лестеру".