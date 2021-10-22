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Малком отреагировал на поражение «Зенита» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессиещё 3
1 час назад

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Малком отреагировал на поражение «Зенита» от «Ювентуса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дальше с высоко поднятой головой. Будем сражаться до последнего вздоха в поисках нашей цели. Благодарю всех за сообщения, заботу и поддержку!» — написал Малком в Instagram.

После 3-х туров группового этапа ЛЧ «Зенит» набрал 3 очка и расположился на 3-м месте в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 очками возглавляет группу.

В текущем сезоне 24-летний Малком провел 12 матчей за «Зенит», забил два гола и сделал три результативные передачи.

Футбол,Зенит,
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