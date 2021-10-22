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​Холанн получил травму – названы сроки его отсутствия

Евро-футбол.Ру
56 минут назад

Форвард «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанн снова оказался в лазарете. Рулевой команды Марко Розе рассказал, что Холанн получил повреждение мышцы бедра.

​Холанн получил травму
Фото: ReutersReuters

- Холанн не будет играть в течение нескольких недель, - высказался Розе, чьи слова приводятся на страничке «Боруссии» в «Твиттере».

Также тренер «Боруссии» сообщил, что травмы получили Тома Мёньё и Нико Шульц.

В субботу, 23 октября, «Боруссия» проведёт гостевой матч чемпионата Германии против «Арминии». В турнирной таблице Бундеслиги дортмундцы на текущий момент занимают второе место, отставая от «Баварии» на один зачётный балл.

Футбол,Нико Шульц,Тома Менье,
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