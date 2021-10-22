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Дибала стал жертвой ограбления

Спорт-Экспрессиещё 1
1 час назад

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала стал жертвой грабителей, информирует La Gazzetta dello Sport. Как отмечается, воры проникли в дом 27-летнего футболиста под Турином, разбив окно на первом этаже.

Дибала стал жертвой ограбления
Фото: ReutersReuters

Охранник в итоге заметил их на территории и поднял тревогу, однако злоумышленники успели скрыться и унести драгоценности. Пока неизвестна стоимость похищенных вещей. Предполагается, что воры смогли украсть коллекцию часов футболиста.

Напомним, что «Ювентус» в матче 3-го тура групповго турнира Лиги чемпионом в Санкт-Петербурге победил"Зенит" (1:0). Дибала из-за травмы участия в этой встрече не принимал.

Дибала в этом сезоне провел 6 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи.

Футбол,Зенит,
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