Олимпийский чемпион предложил отнять у российских футболистов загранпаспорта

«За три поражения надо разгонять футболистов в клубах и заставлять тренироваться нормально. Совсем избаловали деньгами — им красная цена три копейки за такую безобразную игру. Нужно наказывать лишением зарплаты на несколько месяцев, пока смело играть не начнут. Отнять загранпаспорта, чтобы не позорились в еврокубках и заставить играть в трусах и босиком по снегу», — приводятся в материале слова Тиховнова.