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Олимпийский чемпион предложил отнять у российских футболистов загранпаспорта

Елена Прошина
21 минуту назад

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал Sport24 поражение трех российских футбольных клубов в очередных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Олимпийский чемпион предложил отнять у российских футболистов загранпаспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За три поражения надо разгонять футболистов в клубах и заставлять тренироваться нормально. Совсем избаловали деньгами — им красная цена три копейки за такую безобразную игру. Нужно наказывать лишением зарплаты на несколько месяцев, пока смело играть не начнут. Отнять загранпаспорта, чтобы не позорились в еврокубках и заставить играть в трусах и босиком по снегу», — приводятся в материале слова Тиховнова.

По его словам, футболистам необходима строгая дисциплина.

«Тренировочный процесс решает многое, если не все. Посмотрите на итальянский, испанский футбол, движения и темп игр в них. Лавина от одних ворот к другим. А потом наш цирковой футбол… Слов нет. Для меня российского футбола не существует. Другое дело советский: «Динамо» Тбилиси — «Спартак», Динамо Москва — «ЦСКА», «Спартак» — «Динамо» Москва. Это же убийство было».

Напомним, что в играх ЛЧ и ЛЕ от 20 октября «Зенит» и «Спартак» проиграли «Ювентусу» и «Лестер Сити» со счетом 0:1 и 3:4, 21 октября «Локомотив» также уступил «Галатасараю» — 0:1.

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