«Динамо» разгромило «Химки» в день рождения Яшина. Захарян оформил хет-трик из ассистов

Сегодня, 22 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Химки». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

На 12-й минуте Арсен Захарян ассистировал Николе Моро. Моро выпрыгнул выше всех и замкнул навес с углового на ближнюю штангу. Затем 18-летний россиянин отдал голевую передачу на Вячеслава Грулёва. Грулёв вколотил мяч под перекладину головой после навеса на ближнюю штангу. Команда Шварца вновь использовала угловой удар.