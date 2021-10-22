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«Динамо» разгромило «Химки» в день рождения Яшина. Захарян оформил хет-трик из ассистов

Чемпионат.com
1 час назад

Сегодня, 22 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Химки». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

На 12-й минуте Арсен Захарян ассистировал Николе Моро. Моро выпрыгнул выше всех и замкнул навес с углового на ближнюю штангу. Затем 18-летний россиянин отдал голевую передачу на Вячеслава Грулёва. Грулёв вколотил мяч под перекладину головой после навеса на ближнюю штангу. Команда Шварца вновь использовала угловой удар.

На 60-й минуте противостояния Захарян сделал третью голевую передачу за матч. Он отдал мяч Грулёву, который получил снаряд неподалёку от угла вратарской и пробил. Мяч влетел от голкипера в ближний угол. Футболисты «Химок» забили гол престижа на 90-й минуте матча. В этой игре полузащитник московского клуба Арсен Захарян отдал 3 голевых передачи и вышел на 1-е место в гонке ассистентов Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

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