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Папа римский поблагодарил Месси за футболку "ПСЖ" с автографом

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Папа римский Франциск выразил благодарность аргентинскому нападающему французского "ПСЖ" Лионелю Месси за футболу парижской команды с автографом. Вещь, на которой было написано "С большой любовью", передал Франциску премьер-министр Франции Жан Кастекс, который посетил Ватикан с официальным визитом.

Месси подарил Папе Римскому футболку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался", - сказал Франциск, чьи слова передает Telam.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность. Форвард дебютировал в составе "ПСЖ" 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды "Реймс".

Ранее сообщалось, что Месси поссорился со своим одноклубником — еще одним аргентинским форвардом Мауро Икарди. Сообщается, что Месси просит клуб включить Икарди в сделку по Серхио Агуэро, который 17 октября дебютировал за "Барселону". При этом причина конфликта между аргентинцами неизвестна.

Футбол,ФРАНЦИСК,Лионель Месси,
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