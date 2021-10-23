Месси подарил Папе Римскому футболку

"Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался", - сказал Франциск, чьи слова передает Telam.