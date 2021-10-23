«Ростов» разгромил тульский «Арсенал»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Фото: FC-ROSTOV.RU FC-ROSTOV.RU

На 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото. Результативную передачу отдал защитник Денис Терентьев. Через 2 минуты нападающий Али Соу упрочил преимущество ростовчан в счёте, забив гол после передачи Хасимото. На 62-й минуте игры главный арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота тульского «Арсенала», который успешно реализовал форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Через 2 минуты итоговый счёт установил Терентьев, которому ассистировал Соу.