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«Ростов» разгромил тульский «Арсенал» в домашнем матче РПЛ

Чемпионат.comиещё 4
59 минут назад

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

«Ростов» разгромил тульский «Арсенал»
Фото: FC-ROSTOV.RUFC-ROSTOV.RU

На 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото. Результативную передачу отдал защитник Денис Терентьев. Через 2 минуты нападающий Али Соу упрочил преимущество ростовчан в счёте, забив гол после передачи Хасимото. На 62-й минуте игры главный арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота тульского «Арсенала», который успешно реализовал форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Через 2 минуты итоговый счёт установил Терентьев, которому ассистировал Соу.

«Ростов» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) — на 13-м месте.

Футбол,Кэнто Хасимото,Али Соу,Кирилл Левников,Денис Терентьев,Дмитрий Полоз,
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