"Фиорентина" решила избавиться от Кокорина

По словам Чеккарини, приключение Кокорина в стане "фиалок" подошло к концу - он точно не станет заменой Душану Влаховичу, который отказался продлевать контракт с клубом и намерен перейти в "Манчестер Сити".

"Фиорентина" в январе вернется на трансферный рынок, потому что нужны люди для подготовки к уходу Влаховичу. Команде нужны два игрока атаки и нападающий. Кокорина выставят на продажу", - приводит слова Чеккарини Fiorentinanews.com.

С момента перехода в "Фиорентину" в начале этого года Кокорин провел лишь семь матчей, ни разу не выйдя в стартовом составе и не отметившись результативными действиями.