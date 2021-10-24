Дзюба с партнерами нанесут новый удар по "Спартаку"

А еще, возможно, последний матч Сульшера в «МЮ» и принципиальная игра в Италии. Будет круто!

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«Зенит» - «Спартак»: безвыигрышная серия красно-белых продлится

Winline Derby «Зенит» - «Спартак» - главный матч месяца в РПЛ. Дерби - это всегда непредсказуемо, но статистика однозначно за петербуржцев. «Спартак» не может выиграть у «Зенита» уже 7 встреч, а последняя виктория красно-белых в гостях и вовсе датирована 2012 годом.

Конечно, «Зенит» сейчас тоже не идеален, команда Сергея Семака проиграла 3 матча подряд. В среду петербуржцы долго бодались с «Ювентусом», но в итоге пропустили в концовке и уступили. Мотивации, конечно, это не добавит. Но у «Спартака» ситуация еще сложнее.

Во-первых, это тяжелый график, календарь у красно-белых сейчас просто адский. Дело даже не в 2 матчах в неделю, а в уровне соперников. Рую Витории просто негде ротировать состав. А выбор у него не такой и широкий. Перед «Зенитом» главная головная боль в центре обороны: из-за дисквалификации матч пропустит Самуэль Жиго, а выступление Николая Рассказова в игре Лиги Европы против «Лестера» совсем не убедило. С англичанами «Спартак» смотрелся достойно, но очков за это не дают. 3:4 - и перспектива выйти из группы очень туманна.

Учитывая кадровые проблемы москвичей и куда более сбалансированную игру петербуржцев, неудивительно, что Winline считает фаворитом хозяев поля.

Сделать ставку на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.55, а на победу «Спартака» предлагают зарядить за 5.60.

«Барселона» - «Реал»: Куман выгребает. Но в «класико» будет сложно

Рональд Куман после огульной критики одержал две победы и немного снизил давление на команду. Да, по игре все по-прежнему не очень убедительно, но победы есть победы. Но настоящая проверка ждет сине-гранатовых в воскресенье: «класико» на «Камп Ноу». И впервые за долгое время букмекеры в таком матче ведут каталонцев андердогами: на их победу предлагают 2.70, а на «Реал» - 2.47.

И в этом нет ничего удивительного. Команда Карло Анчелотти на днях разгромила «Шахтер» в Лиге чемпионов, да и в целом вокруг «Королевского клуба» все куда спокойнее. Перестройка совершается в рабочем режиме, выбор у итальянского специалиста пошире. Но «класико» - отдельная история, здесь на первый момент выходят страсть и желание. Сможет ли «Барселона» отдать все и победить? Посмотрим.

«МЮ» - «Ливерпуль»: Сульшер на волоске, но Роналду его спасает

«МЮ» мог выйти на матч с «Ливерпулем» уже без Уле-Гуннара Сульшера, но во втором тайме матча с «Аталантой» манкунианцы перевернули ход неудачно складывающейся игры и победили. Победный гол забил Криштиану Роналду, тем самым как минимум отсрочив отставку норвежца.

Но впереди игра с «Ливерпулем» и провала в ней Сульшеру не простят. А команда Юргена Клопа сейчас чудо как хороша. Выездная победа над «Атлетико» в Лиге чемпионов - тому яркий пример. Ну а победа позволит сделать отрыв от «МЮ» в лидерской гонке АПЛ как минимум угрожающим.

Winline предлагает на успех «Ливерпуля» коэффициент 2.28, а победа «Манчестер Юнайтед» идет за 2.95. Впрочем, Сульшеру не привыкать быть на волоске от отставки. И пока норвежец всегда успешно выходил из кризисных ситуаций. Как-то будет на этот раз?

«Интер» - «Ювентус»: туринцы набрали ход. Остановит ли их Индзаги?

В Италии свое противостояние: «Интер» принимает «Ювентус». На фоне не теряющего очков «Наполи» обе команды выглядят слабовато, отрыв у команды Спаллетти уже приличный. Поэтому победа нужна и тем, и другим.

Winline считает «Интер» фаворитом, ведь «нерадзурри» играют на своем поле, да и посреди недели в Лиге чемпионов играли дома. Поставить на победу черно-синих можно за 2.11. «Ювентус» же ездил в Россию и там 85 минут мучался в игре против «Зенита». Шансы команды Массимилиано Аллегри оценивают коэффициентом 3.35. Но не будем забывать, что после провального старта туринцы нашли свою игру и имеют впечатляющую серию побед. Нельзя сказать, что эта машина сминает все на своем пути, но ход команда набрала явно. И в случае победы над «Интером» можно будет точно говорить - «Ювентус» вернулся в чемпионскую гонку.