«Зенит» впервые в истории забил семь голов в ворота «Спартака»

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Уже в первом тайме красно-белые пропустили четыре мяча от хозяев поля. Дважды отличился иранский форвард Сердар Азмун. По голу на счетах Клаудиньо и Андрея Мостового. Во втором тайме футболисты «Зенита» еще трижды поразили ворота гостей. На 56-й минуте Мостовой оформил дубль, а на 80-й Артем Дзюба реализовал пенальти в ворота «Спартака». Форвард снова забил уже в концовке встречи. Всего сине-бело-голубые шесть раз огорчили голкипера красно-белых. Единственный гол «Спартака» на счету Квинси Промеса.