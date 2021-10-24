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«Зенит» впервые в истории забил семь голов в ворота «Спартака»

Lenta.ru
44 минуты назад

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 7:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Зенит» впервые в истории забил семь голов в ворота «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Уже в первом тайме красно-белые пропустили четыре мяча от хозяев поля. Дважды отличился иранский форвард Сердар Азмун. По голу на счетах Клаудиньо и Андрея Мостового. Во втором тайме футболисты «Зенита» еще трижды поразили ворота гостей. На 56-й минуте Мостовой оформил дубль, а на 80-й Артем Дзюба реализовал пенальти в ворота «Спартака». Форвард снова забил уже в концовке встречи. Всего сине-бело-голубые шесть раз огорчили голкипера красно-белых. Единственный гол «Спартака» на счету Квинси Промеса.

«Зенит» одержал самую крупную победу над красно-белыми в своей истории, впервые отправив семь мячей в ворота москвичей. В сезоне-2012/2013 противостояние команд также завершилось разгромным поражением «Спартака». Тогда красно-белые пропустили пять безответных голов.

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«Зенит» упрочил лидерство в чемпионате России. «Спартак» после матча занимает седьмое место в турнирной таблице.

Футбол,Артем Дзюба,Андрей Мостовой,Квинси Промес,Зенит,Спартак,
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