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Боярский: Витория полностью проиграл честь "Спартака"

Газета.Ruиещё 3
39 минут назад

Народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о будущем главного тренера московского «Спартака» Руя Витории после разгромного поражения о петербургского «Зенита» (1:7) в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Боярский: Витория полностью проиграл честь "Спартака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После такого разгрома от «Зенита» Витория должен уйти в отставку. Промес в перерыве матча сказал, что на кону стоит честь команды и что они должны ее отстоять. Но главный тренер и футболисты ее полностью проиграли. А честь не восстановить. Думаю, после такого эталонного разгрома Руй Витория будет уволен.

У «Зенита» снова нет конкурентов. В этом году все решено — «Зенит» единоличный лидер и будущий чемпион. Уверен, в матче с «Динамо» мы тоже победим — не 10:0, не 7:1, но победим», — приводит слова артиста Sport24.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил поражение «Спартака» в Санкт-Петербурге.

Футбол,Артем Дзюба,Андрей Мостовой,Вячеслав Малафеев,Михаил Боярский,Александр Ерохин,Динамо,Зенит,Спартак,
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