Боярский: Витория полностью проиграл честь "Спартака"

«После такого разгрома от «Зенита» Витория должен уйти в отставку. Промес в перерыве матча сказал, что на кону стоит честь команды и что они должны ее отстоять. Но главный тренер и футболисты ее полностью проиграли. А честь не восстановить. Думаю, после такого эталонного разгрома Руй Витория будет уволен.