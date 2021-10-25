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"Спартак" установил новый антирекорд

Александр Котлеткин
1 час назад

Разгромное поражение от питерцев стало крупнейшим для "Спартака" в истории российского чемпионата. Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45, 56), Артем Дзюба (81, с пенальти) и Александр Ерохин (88), у "Спартака" мяч забил Квинси Промес (53). На 79-й минуте матча защитник московского клуба Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку и покинул поле. Об этом сообщает ТАСС.

Игрок "Спартака" Николай Рассказов (справа) после поражения в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва)
1/14 Игрок "Спартака" Николай Рассказов (справа) после поражения в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва)
Фото: РИА Новости
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Игрок "Зенита" Ярослав Ракицкий, игрок "Спартака" Александр Соболев, игроки "Зенита" Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
2/14 Игрок "Зенита" Ярослав Ракицкий, игрок "Спартака" Александр Соболев, игроки "Зенита" Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
Игрок "Спартака" Виктор Мозес в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
3/14 Игрок "Спартака" Виктор Мозес в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
Болельщики "Зенита" радуются забитому голу во время матча 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
4/14 Болельщики "Зенита" радуются забитому голу во время матча 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
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Игрок "Зенита" Клаудиньо (справа) и игрок "Спартака" Руслан Литвинов в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
5/14 Игрок "Зенита" Клаудиньо (справа) и игрок "Спартака" Руслан Литвинов в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
Игрок "Зенита" Клаудиньо в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
6/14 Игрок "Зенита" Клаудиньо в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
Вратарь "Спартака" Александр Максименко пропускает мяч в свои ворота в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
7/14 Вратарь "Спартака" Александр Максименко пропускает мяч в свои ворота в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
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Игрок "Зенита" Артём Дзюба (слева) и игрок "Спартака" Николай Рассказов в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
8/14 Игрок "Зенита" Артём Дзюба (слева) и игрок "Спартака" Николай Рассказов в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
Игрок "Зенита" Деян Ловрен в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
9/14 Игрок "Зенита" Деян Ловрен в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
Игроки "Зенита" Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен и игрок "Спартака" Александр Соболев в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
10/14 Игроки "Зенита" Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен и игрок "Спартака" Александр Соболев в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
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Игроки "Зенита" радуются забитому голу в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
11/14 Игроки "Зенита" радуются забитому голу в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
Игрок "Зенита" Андрей Мостовой и вратарь "Спартака" Александр Максименко в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
12/14 Игрок "Зенита" Андрей Мостовой и вратарь "Спартака" Александр Максименко в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва).
Фото: РИА Новости
Данил Круговой ("Зенит"), Джордан Ларссон ("Спартак") и Ярослав Ракицкий ("Зенит") в матче чемпионата России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Спартак" (Москва).
13/14 Данил Круговой ("Зенит"), Джордан Ларссон ("Спартак") и Ярослав Ракицкий ("Зенит") в матче чемпионата России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Спартак" (Москва).
Фото: ТАСС
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Вратарь Александр Максименко ("Спартак") пропустил гол в матче чемпионата России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Спартак" (Москва).
14/14 Вратарь Александр Максименко ("Спартак") пропустил гол в матче чемпионата России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Спартак" (Москва).
Фото: ТАСС

"Спартак" не может одержать победу над "Зенитом" с 27 ноября 2017 года, тогда главным тренером красно-белых был Массимо Каррера, встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. С тех пор московский клуб трижды сыграл вничью и проиграл четыре игры. В Санкт-Петербурге "Спартак" не может обыграть "Зенит" с 6 мая 2012 года (3:2), проведя после этого в Северной Столице десять матчей.

Футбол,Фото,Артем Дзюба,Андрей Мостовой,Александр Ерохин,Зенит,Спартак,
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