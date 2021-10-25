"Спартак" установил новый антирекорд

Разгромное поражение от питерцев стало крупнейшим для "Спартака" в истории российского чемпионата. Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45, 56), Артем Дзюба (81, с пенальти) и Александр Ерохин (88), у "Спартака" мяч забил Квинси Промес (53). На 79-й минуте матча защитник московского клуба Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку и покинул поле. Об этом сообщает ТАСС.

"Спартак" не может одержать победу над "Зенитом" с 27 ноября 2017 года, тогда главным тренером красно-белых был Массимо Каррера, встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. С тех пор московский клуб трижды сыграл вничью и проиграл четыре игры. В Санкт-Петербурге "Спартак" не может обыграть "Зенит" с 6 мая 2012 года (3:2), проведя после этого в Северной Столице десять матчей.