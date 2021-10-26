Модрич прокомментировал достижение отметки в 400 матчей за "Реал"

"Вся моя карьера в "Реале" просто невероятна. Не мог себе представить, что добьюсь подобных высот. Более девяти лет счастья. Это фантастически. Я наслаждаюсь своей игрой. Мне удалось осуществить мечту - выступать за "Реал". Это удивительно. Я счастлив и благодарен за всё, что пережил за это время. Но мы намерены добиться ещё большего", - приводит слова хорвата официальный сайт королевского клуба.