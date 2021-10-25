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​РПЛ сделала заявление по ситуации с фанатами «Спартака»

Евро-футбол.Ру
1 час назад

РПЛ отреагировала на ситуацию с задержанием нескольких болельщиков «Спартака» после воскресной игры чемпионата России в Санкт-Петербурге. РПЛ сообщила, что проводит проверку этой ситуации. Ашот Хачатурянц, который недавно стал исполняющим обязанности главы Лиги, поручил представителям РПЛ, присутствовавшим на «Газпром Арене», остаться в Санкт-Петербурге, чтобы обеспечить объективное разбирательство и помочь пострадавшим фанатам юридически.

​РПЛ сделала заявление по ситуации с фанатами «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что битва двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась с очень крупным счётом – 7:1. Питерцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.

Футбол,Ашот Хачатурянц,Зенит,Спартак,
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