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Карпин приехал на матч «Локомотив» — «Сочи»

Чемпионат.comиещё 1
59 минут назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на стадион «РЖД Арена» в Москве, где состоится матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Карпин приехал на матч «Локомотив» — «Сочи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня, 25 октября, состоится заключительный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи в 19:00 мск.

Матч 12-го тура РПЛ обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Андрей Фисенко (Владивосток). «Локомотив» после 11 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Москвичи набрали 18 очков, они отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков. «Сочи» находится на 5-м месте, набрав 21 очко в 11 турах. В случае победы южане выйдут на 2-е место.

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