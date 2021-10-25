Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.64
Войти в почту

Хаджи: Аленичев очень ждет приглашения в "Спартак"

Газета.Ruиещё 1
48 минут назад

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что Дмитрий Аленичев должен возглавить красно-белых. Слова Хаджи передает «Матч ТВ».

Хаджи: Аленичев очень ждет приглашения в "Спартак"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Недавно общались с Дмитрием Аленичевым. Поздравлял его с днем рождения. Если честно, они с Титовым очень ждут приглашения в «Спартак». Пока никуда не идут, отказываются от всех предложений.

У Аленичева амбиции, он настоящий спартаковец. Он и был на коне, и падал, а это очень важно – тренеры на этом растут. Он бы привнес в команду новизну. Разговаривает на многих языках, установил бы контакт со всеми игроками. Несколько лет назад Аленичеву не дали доработать. Получилось так, что он подготовил команду для Карреры. Следовало бы дать ему второй шанс», – сказал Хаджи.

Аленичев работал в «Спартаке» в период с 2015 по 2016 год. Сейчас московский клуб возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством в настоящий момент «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин, комментируя результат встречи между «Зенитом» и «Спартаком», выразил мнение, что красно-белые не должны показывать столь неудовлетворительные результаты, несмотря на положение в таблице чемпионата России.

Футбол,Василий Уткин,Дмитрий Аленичев,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители