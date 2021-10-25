Дзюбе предрекли уход из сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вернется в сборную России, считает бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.
25 октября тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал расширенный состав на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Форвард Артем Дзюба не вошел в список из 41 футболиста.
По мнению ветерана ЦСКА, вернуться в состав сборной Дзюба уже не сможет, команда не нуждается в игроке с такими качествами.
«Дзюба больше не вернется в сборную России, ему далеко за 30 лет. В СССР в этом возрасте искусственно удаляли из команды. Уже футбол на столба прошел. Убежать он не может, потому что скоростные качества давно потеряны, если они у него вообще были. Дриблингом он особо не владел. Только по глупости на замахе убрать защитника в штрафной. И сбросить головой. Но это все было, сейчас уже закончилось», - сказал Пономарев «Спорт-Экспрессу».
Российская сборная сыграет против Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября национальная команда встретится со сборной Хорватии в Сплите.