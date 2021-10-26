В «ПСЖ» нашли замену Мбаппе

Боссы французского «ПСЖ», похоже, смирились с уходом звездного нападающего Килиана Мбаппе и подыскали ему альтернативу.

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По сообщениям журналистов AS, в поле зрения парижского гранда попал один из лидеров «Зальцбурга» Карим Адейеми, которым интересуются многие европейские гранды. 19-летний футболист привлек внимание клубов результативной игрой в этом сезоне. На его счету 14 забитых мячей в 18 сыгранных встречах.

Трудовой договор Карима с австрийским клубом рассчитан до лета 2024 года.