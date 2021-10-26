Россиянин задел пешехода зеркалом автомобиля и избил его лопатой

В Челябинске россиянин «отомстил» пешеходу, которого он сам же задел зеркалом автомобиля, когда проезжал вдоль одного из дворов, избив его лопатой сообщает Znak.

Старший помощник прокурора области Наталья Мамаева рассказала, что прохожий задел машину мужчины рукой, после чего тот достал лопату и попытался нанести ей ряд ударов, от которых потерпевший сумел увернуться и убежать. Однако злоумышленник продолжил его поиски и в итоге заметил его стоящим на остановке, подкрался к нему из-за спины и нанес несколько ударов по голове и телу.