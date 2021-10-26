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Россиянин задел пешехода зеркалом автомобиля и избил его лопатой

Lenta.ru
1 час назад

В Челябинске россиянин «отомстил» пешеходу, которого он сам же задел зеркалом автомобиля, когда проезжал вдоль одного из дворов, избив его лопатой сообщает Znak.

Россиянин задел пешехода зеркалом автомобиля и избил его лопатой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Старший помощник прокурора области Наталья Мамаева рассказала, что прохожий задел машину мужчины рукой, после чего тот достал лопату и попытался нанести ей ряд ударов, от которых потерпевший сумел увернуться и убежать. Однако злоумышленник продолжил его поиски и в итоге заметил его стоящим на остановке, подкрался к нему из-за спины и нанес несколько ударов по голове и телу.

«Своими умышленными действиями причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», — рассказала Мамаева.

Ранее в Новосибирске на перекрестке в Октябрьском районе таксист выбросил из салона пассажира и проехал по его ногам. В управлении МВД по Новосибирской области рассказали, что полицейские начали проверку.

Футбол,Наталья Мамаева,МВД,
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