Пименов: "Сочи" закономерно проиграл "Локомотиву"

"Только результат понравился, требовать какой-то игры сейчас бесполезно, потому что все полуживые, то есть 11 человек еле набирается, - сказал Пименов. - Вчера еще [Федор] Смолов травмировался. У "Локомотива" преимущества не было, абсолютно равная игра. Сначала "Сочи" забил в свои ворота, потом "Локомотив" забил со стандарта, гости отквитали мяч тоже со стандарта, игра была вязкой, не очень интересной для зрителей, но результат для "Локомотива" хороший. Раз выиграли, значит, результат закономерен, "Сочи" плохо играл, я ожидал от них более мощной игры, [Матео] Кассьера очень плохо сыграл".