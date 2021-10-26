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"Спартак" - о встрече с болельщиками: "Прятаться никто не будет"

Soccer News
47 минут назад

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил готовность представителей команды провести встречу с фанатским активом.

"Спартак" - о встрече с болельщиками: "Прятаться никто не будет"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет", - сказал Зеленов.

Ранее сообщалось, что на этой неделе с футболистами и главным тренером Руем Виторией собираются встретиться члены объединений "Фратрия" и Supporters group.

Стороны обсудят неудовлетворительные результаты "красно-белых" в последних матчах. В частности, позорное поражение "Спартака" от "Зенита" со счётом 1:7.

Футбол,Дмитрий Зеленов,Зенит,Спартак,
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