«Дзюба сейчас не форвард номер один в России»

Правильное решение – второй раз пригласить Глушакова в сборную. Вот он пригодится. Он один из немногих, кто сможет сыграть против Кипра и Хорватии из новых игроков. Остальные будут все те же, кто уже выходил на поле со Словенией и Словакией.