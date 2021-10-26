«Дзюба сейчас не форвард номер один в России»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал расширенный состав национальной команды страны на отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
«Я бы не хотел обсуждать Дзюбу, он сейчас не форвард номер один в стране.
Правильное решение – второй раз пригласить Глушакова в сборную. Вот он пригодится. Он один из немногих, кто сможет сыграть против Кипра и Хорватии из новых игроков. Остальные будут все те же, кто уже выходил на поле со Словенией и Словакией.
А какой смысл включать даже в расширенный список Максименко? Он сейчас в отличной форме, много выручает «Спартак»? Скорее нет.
А Хайкин и Лантратов вызваны для количества. Понятно, что в итоговом списке их не будет. То же самое касается и Агаларова с Сергеевым», – считает Мостовой.