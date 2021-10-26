В "Спартаке" заявили о готовности провести встречу с фанатами

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе готовы встретиться с болельщиками после разгромного поражения от петербургского "Зенита" в матче 12-го тура чемпионата России.

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"Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет", — цитирует Зеленова Sport24.

Встреча между "Зенитом" и "Спартаком", прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин.

У гостей отличился Квинси Промес. После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит", набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. "Спартак" с 17 баллами располагается на седьмой строчке. В следующем туре "Зенит" примет столичное "Динамо", а "Спартак" в Москве встретится с "Ростовом".