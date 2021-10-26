Два домашних матча «Арсенала» в РПЛ пройдут без зрителей

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина от 25.10.2021 года №110 «О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62» матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России против «Сочи» и «Уфы» пройдут без зрителей.