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Два домашних матча «Арсенала» в РПЛ пройдут без зрителей

Спорт-Экспрессиещё 1
2 часа назад

Два ближайших домашних матча «Арсенала» в РПЛ против «Сочи» и «Уфы» пройдут без зрителей, информирует пресс-служба тульского клуба.

Два домашних матча «Арсенала» в РПЛ пройдут без зрителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина от 25.10.2021 года №110 «О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62» матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России против «Сочи» и «Уфы» пройдут без зрителей.

ПФК «Арсенал» прорабатывает варианты в отношении владельцев сезонных абонементов. Более подробную информацию мы сообщим позднее. Следите за новостями на официальных ресурсах клуба", — говорится в сообщении клуба.

Матч с «Сочи» пройдет 31 октября, с «Уфой» — 6 ноября. «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол,Алексей Дюмин,
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