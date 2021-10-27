"МЮ" намерен пригласить Конте на замену Сульшеру

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«Манчестер Юнайтед» пригласит Конте, если результаты не улучшатся

Евро-футбол.Ру
19 минут назад

СМИ утверждают, что руководство «Манчестер Юнайтед» пока не отказалось от кандидатуры итальянца Антонио Конте. По сообщениям Tuttomercatoweb, манкунианцы могут пригласить специалиста, если результаты команды не улучшатся.

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Фото: ReutersReuters

Конте ранее заявлял, что готов возглавить «красных дьяволов». В настоящий момент Антонио пребывает в статусе свободного агента после ухода из миланского «Интера».

«Манчестер Юнайтед» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше АПЛ. В последнем матче команда была разгромлена «Ливерпулем» на «Олд Траффорд» со счетом 0:5. Манкунианцы идут лишь на седьмой строчке в таблице.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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