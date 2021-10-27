"МЮ" намерен пригласить Конте на замену Сульшеру

СМИ утверждают, что руководство «Манчестер Юнайтед» пока не отказалось от кандидатуры итальянца Антонио Конте. По сообщениям Tuttomercatoweb, манкунианцы могут пригласить специалиста, если результаты команды не улучшатся.

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Конте ранее заявлял, что готов возглавить «красных дьяволов». В настоящий момент Антонио пребывает в статусе свободного агента после ухода из миланского «Интера».