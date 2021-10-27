В Италии расследуют подозрительные трансферы серии А

Федеральный прокурор Италии Джузеппе Кине открыл дело по поводу 62 подозрительных трансферов в чемпионате Италии.

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Как сообщает издание La Repubblica, прокуратура расследует сделки-обмены и большие прибыли клубов за счет предположительно завышенных цен на игроков.

Большая часть сомнительных сделок принадлежит «Ювентусу» — 42 трансфера, в которых 21 игрок был обменян на сумму 90 миллионов евро.