Семак поделился мнением о «Динамо»

«Они достаточно хорошо играют, много забивают, это хорошая команда. Те позиции, которые им нужно было усилить, они усилили. Команда двигается вперед и заслуженно находится в верхней части таблицы. Для нас это будет очень важный матч», - приводит слова Семака пресс-служба футбольного клуба «Зенит».