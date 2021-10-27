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Семак поделился мнением о «Динамо»

Спорт день за днемиещё 1
1 час назад

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким видит матч 13-го тура. В следующем туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют против московского «Динамо».

Семак поделился мнением о «Динамо»
Фото: ТАССТАСС

«Они достаточно хорошо играют, много забивают, это хорошая команда. Те позиции, которые им нужно было усилить, они усилили. Команда двигается вперед и заслуженно находится в верхней части таблицы. Для нас это будет очень важный матч», - приводит слова Семака пресс-служба футбольного клуба «Зенит».

Наставник также отметил, что «Зенит» не находится в состоянии эйфории после крупной победы над «Спартаком». В 12-м туре петербуржцы обыграли московскую команду со счетом 7:1. Исторический результат сине-бело-голубые даже отобразили на своей сувенирной продукции – футболках, первый тираж которых клуб продал всего за два часа.

В 13-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги «Зенит» играет против «Динамо». Матч пройдет в воскресенье, 29 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени. Последняя встреча двух команд прошла в 18-м туре прошлого сезона. Тогда сине-бело-голубые обыграли «Динамо» со счетом 3:1.

«Зенит» и «Динамо» находятся в верхней части турнирной таблицы. «Зенит» занимает первое место в нынешнем сезоне – у команды 26 очков. «Динамо» располагается на втором месте – 23 очка.

Футбол,Сергей Семак,Динамо,Зенит,Спартак,
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