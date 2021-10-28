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"Барселона" уволила главного тренера Кумана

Газета.Ru
42 минуты назад

"Барселона" уволила главного тренера команды Роналда Кумана. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. Такое решение было принято после поражение "Барсы" в матче 11 тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1).

"Барселона" уволила главного тренера Кумана
Фото: ReutersReuters

Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21. Ради работы в каталонском клубе Куман покинул свой пост наставника сборной Нидерландов.

После 10 матчей в Ла Лиге "Барселона" с 15 баллами располагается на девятой строчке. В Лиге чемпионов после трех туров "Барселона" находится на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Единственную победу в европейском турнире подопечные Кумана одержали над киевским "Динамо".

Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривает вариант с приглашением немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего "Ливерпуль", на пост главного тренера.

Футбол,Роналд Куман,Динамо,
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