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Судья извинился за незасчитанный гол Месси

Газета.Ru
2 часа назад

Хорхе Паутассо, бывший помощник в прошлом главного тренера Херардо Мартино, рассказал, что арбитр Матеу Лахос извинился за то, что по ошибке отменил забитый мяч экс-нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. Слова Паутассо передает Què T.

Судья извинился за незасчитанный гол Месси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, 17 мая 2014 года в матче 38 тура чемпионата Испании Месси отметился забитым мячом в матче против "Атлетико", который в итоге стал чемпионом того сезона. Тот матч завершился вничью. В случае победы "Барселона" стала бы обладателем титула.

"Судья извинился перед Мартино за это решение. Он сказал, что ошибся", — сказал тренер.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн.

В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность. Ранее сообщалось, что нападающий французского "ПСЖ" Лионель Месси поссорился со своим одноклубником — еще одним аргентинским форвардом Мауро Икарди.

Футбол,Лионель Месси,
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