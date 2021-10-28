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СМИ: бывший футболист "Зенита" Витсель может летом бесплатно перейти в "Ювентус"

ТАСС
2 часа назад

Полузащитник германской "Боруссии" из Дортмунда и сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель может перейти летом бесплатно в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает журналист портала Transfermarkt Николо Скира.

Бывший игрок "Зенита" Витсель может бесплатно перейти в "Ювентус"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контракт футболиста с германским клубом истекает в июне. Если "Боруссия" не предложит Витселю новое соглашение, полузащитник перейдет в "Ювентус" на правах свободного агента.

Витселю 32 года, он выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. За это время футболист по разу выиграл чемпионат и Кубок России и дважды становился обладателем Суперкубка России. Также полузащитник играл за бельгийский "Стандард", португальскую "Бенфику", китайский "Тяньцзинь". В сезоне-2021/22 Витсель провел за "Боруссию" 15 матчей, но не отметился результативными действиями.

Футбол,Зенит,
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