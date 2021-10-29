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Павлюченко сравнил сборную России — 2008 с текущей командой

News.ruиещё 5
1 час назад

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сравнил сборную России образца 2008 года с нынешней командой. На You-Tube-канале «Ответь по-братски» он выразил мнение, что сборная того поколения без труда бы расправилась с текущим составом.

Павлюченко сравнил сборную России — 2008 с текущей командой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Павлюченко отметил, что его возмущает, когда некоторые футболисты говорят, что легко разделались бы с командой 2008 года.

Вася Березуцкий так в интервью сказал, что сегодняшняя сборная сильнее той. Я его встретил и сказал: «Вася, ты что, с ума сошёл? Ты что несёшь?» Так нельзя сравнивать. Я смотрю, сравниваю команды по позициям и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили в первом тайме и сказали бы: «Ребят, до свидания!» — сказал Павлюченко.

В 2008 году сборная России под руководством нидерландского специалиста Гуса Хиддинка стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Роман Павлюченко раскритиковал спортивного телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева. Футболист считает неправильным, что Губерниев «лезет в футбол», хотя всю жизнь комментировал лыжный спорт.

Футбол,Роман Павлюченко,Дмитрий Губерниев,Гус Хиддинк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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