Павлюченко сравнил сборную России — 2008 с текущей командой

Вася Березуцкий так в интервью сказал, что сегодняшняя сборная сильнее той. Я его встретил и сказал: «Вася, ты что, с ума сошёл? Ты что несёшь?» Так нельзя сравнивать. Я смотрю, сравниваю команды по позициям и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили в первом тайме и сказали бы: «Ребят, до свидания!» — сказал Павлюченко.