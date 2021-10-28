Павлюченко: согласен с Бузовой, Губерниев - дно

«Или та же история с Бузовой. Это некрасиво с его стороны. Как мужчина он поступил гадко. Я ему сказал не лезть в футбол, там и без него разберутся. Как играть в футбол, чем заниматься, как тренироваться... Для меня это выглядит как-то некрасиво и подло. Правильно Бузова сказала, что этот человек - дно. Для меня он тоже самое», - заявил Павлюченко.