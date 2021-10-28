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Павлюченко: согласен с Бузовой, Губерниев - дно

Елена Прошина
1 час назад

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко в эфире YouTube-канал «Ответь по-братски» объяснил, почему резко ответил спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву в соцсетях и согласился с певицей Ольгой Бузовой, которая назвала телеведущего дном.

Павлюченко: согласен с Бузовой, Губерниев - дно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перепалка в соцсетях между Павлюченко и Губерниевым началась после того, как сборная РФ вылетела из Чемпионата Европы — 2020. Губерниев выступил с критикой национальной команды, а Павлюченко в ответ предложил телекомментатору обсуждать лыжный спорт и не лезть в футбол, где разберутся и без него.

«Много раз слушал его высказывания и посчитал нужным выложить пост про него, потому что он начал перегибать палку. Начал лезть туда, куда ему нельзя лезть. И рассуждать о футболе, хотя человек всю жизнь занимался лыжным спортом», - сказал Павлюченко.

По его словам, Губерниев «футбол видел с вертолета», но при этом считает возможным «подкалывать» в прямом эфире бывшего главного тренера сборной Станислава Черчесова.

«Или та же история с Бузовой. Это некрасиво с его стороны. Как мужчина он поступил гадко. Я ему сказал не лезть в футбол, там и без него разберутся. Как играть в футбол, чем заниматься, как тренироваться... Для меня это выглядит как-то некрасиво и подло. Правильно Бузова сказала, что этот человек - дно. Для меня он тоже самое», - заявил Павлюченко.

Он сказал, что если встретит Губерниева, пройдет мимо и не поздоровается. Если же Губерниев во время такой гипотетической встречи подойдет сам и предложит поговорить, то, по словам футболиста, он не подаст ему руки.

«Потому что если я ставлю крест на таких людях, я никогда с ними не здороваюсь», — сказал Павлюченко.

Он рассказал, что недавно получил приглашение в студию, где в числе других участников был и Губерниев. Павлюченко от этого приглашения отказался.

«Я сразу таки людей вычеркиваю из своей жизни», - заключил он.

Футбол,Роман Павлюченко,Дмитрий Губерниев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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